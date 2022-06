El treball coordinat ha estat clau en l'operatiu. Foto: Europa Press

Un operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra i agents de la Guàrdia Civil de Madrid, Granada i Toledo ha servit per detenir tres homes a qui s’atribueixen almenys dos robatoris amb força a establiments comercials de tecnologia, dos robatoris de vehicles i un delicte contra la seguretat del trànsit a Tarragona.

A banda de dos robatoris amb intimidació, dos robatoris amb força a establiments comercials a Màlaga i El Ejido, un delicte de conducció temerària i un altre de desobediència i resistència per fugir d’un control policial a Granada. Els tres detinguts acumulen 192 antecedents i un d’ells ha ingressat a presó.

Després d'un llarg seguiment a Tarragona i Màlaga, entre altres punts, la investigació es va precipitar la primera quinzena d'aquest mes a la capital de la Costa del Sol, per "l’alta activitat delictiva del grup". El dia 16 d'aquest mes, l’equip conjunt d’investigadors dels dos cossos policials va establir un operatiu de localització dels investigats. Van detenir els tres presumptes autors i van realitzar una entrada i escorcoll al domicili on dormien, on van trobar indicis que acreditaven la seva participació en els robatoris investigats a Tarragona.

El grup, expliquen els Mossos, es caracteritzava per la gran mobilitat dins del territori espanyol, la qual cosa "queda palesa en la seva activitat delictiva en multitud de localitats al llarg de la geografia de tot l’Estat".