Nou quilòmetres de retencions entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes (Barcelona)

L'autopista AP-7 registra nou quilòmetres de cues entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes (Barcelona) a causa d'un accident sense ferits greus a l'alçada de Subirats (Barcelona), segons han informat aquest dijous fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) .

Han detallat que els dos cotxes implicats a l'accident ja han estat retirats i que també hi ha un segon tram de retencions a Subirats sentit sud de quatre quilòmetres.

Així mateix, a la mateixa via a l'altura de Pont de Molins (Girona) hi ha un carril tallat per un accident sense ferits greus que ha implicat tres vehicles, i causa un quilòmetre de retencions.