El president del Govern d' Aragó , Javier Lambán , ha afirmat aquest dijous que la capital olímpica del Pirineu "és Jaca " i ha apostat per "començar des de zero", a la tornada de l'estiu, l'elaboració d'una nova candidatura per organitzar els Jocs Olímpics d'Hivern el 2034 "que posi Espanya al mapa de l'esport i no ningú, ni cap comunitat autònoma en particular".

El president del govern d'Aragó, Javier Lambán.

" El somni olímpic d'Aragó té més de 30 anys d'història, fa més de 30 anys que Jaca somia amb uns Jocs d'Hivern ", ha continuat Lambán, que aspira a "deixar enrere aquest desafortunat episodi, que ha fracassat, no per Aragó. , i començar a parlar de futur”.

Lambán ha incidit que aquesta comunitat autònoma "fa més de 30 anys que somnia amb les Olimpíades i hem de començar des de zero, no amb un procés viciat des del principi".

Així mateix, ha advocat per "apostar decididament" per una candidatura per al 2034, precisant que només ho farà per "candidatures que defensin Espanya, que siguin d'Espanya, d'interès de l'Estat en conjunt, que siguin uns Jocs amb sentit d'Estat i que estigui present el Pirineu d'una manera equilibrada i justa”.

INSULTAT



Lambán ha comentat que s'havia de ser "agredit i insultat" per "defensar l'interès d'Aragó , fer que Espanya, Catalunya i tots respectin aquesta comunitat autònoma i no se la prenguin pel xiulet del serè, així com per defensar l'interès comercial del Pirineu aragonès".

Ha assenyalat que esperava "agressions i insults de la Generalitat, també del president del COE, però no d'un secretari d'Estat", en al·lusió al secretari d'Estat per a l'Esport i president del Consell Superior de l'Esport, José Manuel Franco, titllat de "barbaritats" alguns comentaris de Lambán sobre el president del COE, Alejandro Blanco.

"Em sembla insòlit que un secretari d'Estat d'un Govern d'Espanya se sumi a les desqualificacions i els insults contra un president d'una Comunitat, que és el mateix que dir un Govern d'una Comunitat, que s'ha limitat a defensar els interessos dels ciutadans", ha dit Lambán.

Ha puntualitzat: "No seré qui alimenti aquesta espiral de declaracions, a les quals avui s'ha sumat el secretari d'Estat", l'actuació de la qual "es qualifica a si mateixa".

El president aragonès ha manifestat que defensar els interessos d'Aragó per sobre de qualsevol altra consideració, "posar davant del teu propi partit i altres institucions la defensa de l'interès de la teva comunitat autònoma, a vegades té inconvenients, però sempre els he afrontat i sempre estarà per davant l'interès d'Aragó davant de qualsevol altra consideració, per incòmoda que de vegades pugui resultar".

MOTIUS POLÍTICS



Lambán també ha assegurat que projecte tècnic per a la candidatura conjunta amb Catalunya "no hi ha hagut mai" i s'han prioritzat "exclusivament" els "criteris polítics". Ha precisat que Aragó va plantejar al primer moment que les proves d'esquí alpí es disputessin al seu territori "i se'ns va dir d'entrada que no" per "motius polítics".

Ha constatat que els darrers que s'han aixecant de la taula de negociació i qui ha proposat més solucions ha estat Aragó, "l'última d'elles una proposta molt justa, repartir per lots i deixant triar Catalunya la primera", però "la va rebutjar Catalunya, sense llegir-la i em fa la impressió que el president del COE també".

"A Aragó no se'l pot acusar d'haver trencat el diàleg", ha asseverat Lambán, que ha recalcat que el Govern que presideix és el que més propostes ha realitzat , però "no podien pretendre que acceptéssim una candidatura en què Catalunya fos la part principal, gairebé exclusiva, i nosaltres simples comparses”.

"Sembla que ha molestat que rebutgéssim el paper de subalterns que se'ns volia assignar i, si un ha de ser insultat per complir el seu deure, benvinguts siguin els insults i els vilipendis", ha continuat Lambán, per a qui Blanco "dóna més la impressió de ser especialista en arts marcials, que a ser algú que promogués el consens i l'acord”.

"No insultaré, no desqualificaré, difondré la posició del Govern d'Aragó" i "defensaré fins a la sacietat" que aquesta comunitat autònoma "ha estat la més disposada al diàleg, encara que mai hem acceptat ser subalterns, ni subsidiaris".

Ha recordat que va posar com a condició que Aragó i Catalunya organitzessin una candidatura "en peu d'igualtat" , amb un repartiment de proves "equilibrat" i en entendre que no es compliria això, va plantejar "un altre camí", el dels lots. "Ni se'ns ha sentit", ha postil·lat.