Els cotxes aparcats davant de la seu d'En Comú / @yosoyelandres

Mentre Ada Colau , l'alcaldessa de Barcelona, segueix a la seva croada particular contra els cotxes a la ciutat comtal, la realitat pren un to més irònic a la seu de Barcelona En Comú . El grup polític liderat per Colau no dubta a ocupar les voreres públiques amb els cotxes oficials. Sembla que per a ells, les ordenances municipals i les multes no existeixen.

Andrés Pérez (@yosoyelandres) ha publicat a Twitter la foto en qüestió. Podríem pensar: "potser són tres cotxes de tres veïns que, de manera casual, hi han aparcat alhora". Però... tres cotxes negres, de la mateixa marca, i amb els tres conductors reunits? Sospitós, sospitós.

UBICACIÓ DE LA SEU DELS COMUNS A BARCELONA SEGONS GOOGLE MAPS

Fte de la seu dels comuns facilitada per Google Maps

Adreça de la seu dels Comuns segons la seva pròpia web.