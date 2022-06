Melons - ARXIU EP

Aquest dimecres el portaveu d' ERC al Congrés, Gabriel Rufián , va alertar el Govern sobre l'alta inflació que, segons considera el republicà, "pot arrasar vostès, nosaltres, qualsevol Govern i qualsevol iniciativa d'esquerres". Rufián va il·lustrar el discurs amb dos exemples molt clars: actualment un meló pot arribar a costar 13 euros, i una síndria 12 euros, xifres difícils d'assumir per a algú que cobra al voltant de 16.000 euros anuals.

I, encara que el republicà exagerés, no estava tan lluny de la realitat: A Caprabo , actualment un meló de 3,5 quilograms costa 10,72 euros; a Carrefour , un meló pell de gripau de 4,5 kg val 11,02 euros; mentre que a Dia el podem trobar per 9,28 euros. En qualsevol cas, es tracta de xifres molt elevades que, amb la inflació generalitzada, poden portar qualsevol espanyol a haver d'escollir entre menjar-se una fruita o continuar pagant les despeses del dia a dia, com ara la gasolina.

El preu mitjà de la gasolina i del gasoil a Espanya ha registrat un nou rècord històric aquest dijous i s'ha consolidat per sobre dels dos euros per litre ; a més, en tots dos casos ja s'ha 'menjat' la totalitat de la subvenció de 20 cèntims per litre que va entrar en vigor el passat 1 d'abril. En concret, el preu mitjà del litre de gasolina s'ha situat aquesta setmana a 2,141 euros, després de registrar una pujada de l'1,13% respecte a fa set dies enrere, segons dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea.

Aquest import mitjà inclou els impostos, però no reflecteix el descompte que va entrar en vigor des de l'1 d'abril passat d'almenys 20 cèntims per litre, ja que hi ha descomptes superiors, depenent de la petroliera i de les promocions als clients fidelitzats.

Aquesta pujada al preu dels combustibles s'està ajuntant amb la del cost dels aliments. La taxa d'inflació interanual va escalar nou dècimes al juny, fins a l'11%, la més alta de 26 anys.