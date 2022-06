Arxiu - Una dona compra a un supermercat - Carlos Castro - Europa Press - Arxiu

L'organització de consumidors OCU ha denunciat davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) Pastas Gallo, Danone, Pescanova, Colacao, Tulipán i Campofrío per la reduflació, una pràctica que consisteix a donar menys quantitat cobrant el mateix, sense descartar ampliar la denúncia a més productes i empreses.

En concret, OCU ha presentat aquesta denúncia perquè la CNMC determini si la reduflació, que ha detectat en aquestes sis empreses, és una pràctica que pogués alterar la competència de manera deslleial, a causa de la manca de transparència per als consumidors.

A més de la denúncia a l'organisme presidit per Cani Fernández, l'organització de consumidors informarà el Ministeri de Consum perquè estudiï la implantació de mesures que obliguin els fabricants a millorar la informació que donen als consumidors sobre el preu i la quantitat dels seus productes .

OCU, amb independència de la legalitat de la reduflació, ha criticat aquestes pràctiques "opaques", ja que "la majoria de les vegades és imperceptible per als consumidors", per la qual cosa cal advertir d'aquestes pujades "encobertes" als consumidors .

L'organització ha denunciat que l'increment dels preus de l'energia i les matèries primeres ha provocat una "important" pujada de preus de diferents béns i serveis. En concret, xifra en un 9,4% la pujada anual al cost d'alimentació.

En aquest context, ha advertit que al sector de l'alimentació alguns grans fabricants per evitar la penalització que suposa una pujada de preus han optat per una estratègia diferent: la reduflació.

Segons un estudi, l'OCU ha comprovat que almenys un 7% dels productes de la cistella de la compra s'han vist afectats per aquesta pràctica.

Encara que en principi, des del punt de vista de la informació en l'envàs i l'etiquetatge dels productes es compleix amb la normativa, OCU considera que en realitat es pot considerar una pràctica de competència deslleial, ja que "no hi ha una informació clara per al consumidor sobre la pujada preus i aquesta manca de transparència altera la competència".

"El consumidor no té una informació completa sobre la veritable naturalesa i característiques del producte induint-lo a prendre decisions errònies que poden afectar els fabricants que pugen de forma clara el preu, i que es poden veure penalitzats davant dels que emmascaren les pujades amb reduccions a la quantitat de producte", ha assenyalat l'organització de consumidors.