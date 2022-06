EuropaPress

El Govern d'Alemanya ha elevat el nivell d'alarma per la crisi energètica a una segona fase a causa de l'amenaça de Rússia per al subministrament de gas. El primer pas ja es va fer el mes de març passat, quan es va declarar el nivell d'alerta primerenca . El ministre alemany d'Economia, Robert Habeck , ha confirmat l'activació del segon dels tres nivells del pla nacional d'emergència, després dels talls recents del flux de gas des de Rússia, tot i que ha subratllat que de moment el subministrament està garantit.



"El subministrament de gas està garantit" , ha assenyalat Habeck, però ha advertit que el gas "és ara un bé escàs" al país. "Fins i tot si encara no ho sentim, estem en una crisi de gas", ha reconegut.

En aquest context, el ministre alemany ha deixat clar que s'ha de reduir el consum de gas durant l'estiu amb vista al proper hivern i ha assegurat que el Govern s'ha preparat amb anticipació per a aquest escenari, incloent-hi la posada en funcionament de centrals tèrmiques de carbó.

"Tots els consumidors, a la indústria, a les institucions públiques ia les llars, han de reduir el consum de gas tant com sigui possible perquè puguem passar l'hivern", ha insistit per evitar una situació dramàtica en els mesos més freds de l´any.

POSSIBILITAT D'ARRIBAR AL TERCER NIVELL D'ALERTA?

Alemanya té a la recambra un pla d'emergència energètica per si s'arribés al tercer nivell d'alerta en el cas que la crisi s'agregués i els participants del mercat no fossin capaços de manejar la situació per ells mateixos.



En aquest escenari, l'Estat intervindria al mercat, transformant l' Agència Federal de Xarxes al "distribuïdor de càrrega federal", per la qual cosa seria responsable de determinar en coordinació amb els operadors la distribució de gas, subratllant que les llars, empreses socials o hospitals tenen l'estatus de consumidors protegits.