Guayaquil, una ciutat equatoriana entre el riu Guayas i l'Oceà Pacífic

Sortida a l'Oceà Pacífic, Guayaquil és una de les grans ciutats de Sud-amèrica i la de més pes demogràfic d'Equador, amb dos milions i mig d'habitants. La seva importància data de l'època de la colònia, quan va ser un dels ports comercials més actius de la corona espanyola al punt de configurar una personalitat molt acusada.

Guayaquil

La seva fundació originària data de 1535, quan Sebastián de Belálcazar va establir el primer assentament a la desembocadura del riu Babahoyo. Va ser una ubicació efímera a causa de les epidèmies i els atacs de les tribus natives, realitzant un segon intent Hernando de Zaera en desembocadura riu Yaguanchi i un altre tercer a càrrec de Francisco d'Orellana, qui va optar per una elevació situada al marge dret del riu Guaies a la qual es va conèixer com el Cerrito Verde. Com que l'acte fundacional d'Orellana va ocórrer el 25 de juliol de 1547, la nova població va rebre el nom de Santiago de Guayaquil. La decisió d'Orellana es va demostrar encertada, perquè el cabalós Guayas desemboca pocs quilòmetres més avall a l'oceà Pacífic i constitueix per tant una entrada excel·lent per a l'activitat comercial al continent.

Encara que la ciutat ha anat eixamplant els seus horitzons sobre la plana limítrofa i altres turons veïns, el cert és que el turó de Santa Anna ha estat venerat sempre com el nucli germinal. Cert que la seva proximitat a l'activitat portuària i l'aparició de noves zones urbanes va marginar progressivament aquesta zona i la va convertir en un barri degradat i marginal fins que els munícips guayaquilencs van decidir recuperar la seva antiga esplendor. Dit i fet: van emprendre una rehabilitació integral d'aquest barri prenent la cura que la reforma no suposés el desallotjament de la població resident que, ben al contrari, va descobrir no sense sorpresa que els sots dels carrers, els escrostones de les façanes i les ruïnes desapareixien. L'actual turó ocupa una àrea de tretze hectàrees i mitja i s'enlaira des de la riba del riu Guayas fins a una alçada de 310 metres. Els superem des del malecón de Simón Bolívar pel carrer lateral que voreja el riu on s'alineen nombroses cases d'alt valor històric.

El far de Guayaquil

L'escalinata de les Penyes ens porta cap a una zona de pistes i activitats esportives i una altra de jocs infantils, mentre la creu de Santiago ocupa un lloc de privilegi a mig camí. Cada alt és un mirador superb sobre el riu i un punt propici per al descans. Finalment escalem el darrer tram per arribar a la base del cim, on hi ha un Museu Naval ia la plataforma superior, amb les restes de les muralles del fortí de Sant Carles, que protegia la ciutat, la plaça d'Honors, amb els símbols patris de l´Equador i dos elements nous: la capella de Santa Anna i el far de 19 metres situat a una cota de 86 metres sobre el nivell del mar.

La perspectiva que s'admira des de la plaça dels Honors és esplèndida: al nord, la intersecció dels rius Babahoyo i Daule, les aigües dels quals convergeixen sobre el Guayas; al sud, la zona comercial i de serveis de Guayaquil; l'est, les illes de Santay i Durán ia l'oest, el proper turó del Carmen i la resta de la ciutat. Després d'haver-ne gaudit arriba l'hora del descens i ho fem per l'escalinata principal de 444 graons, que porta el nom de Diego Noboa i Arteta.

Una escena de carrer a Guayaquil

És aconsellable baixar a poc a poc, per viure en tota la seva intensitat l'ambient que la rehabilitació del turó de Santa Anna ha anat creant: al costat dels habitatges populars, habitats per famílies, nombrosos restaurants, cases de menjars, bars, cafès i botigues de artesanies i records, tot això entreverat de placetes com les de la Capella, els Drassanes o els Monjos, atzucacs com els de les Creus o del Laberint, monuments, com la Creu de Sant Jaume o el Diví Nen i fonts públiques.

Convertida en una gran metròpoli, els munícips guayaquilencs han realitzat una ambiciosa obra de rehabilitació d'aquestes lleres fluvials que van romandre durant segles deixats de la mà de Déu. Bona prova d'això és el Malecón del Estero Salado, que ha esdevingut un bell parc urbà per a l'esbarjo de la població. El seu traçat es divideix en dues seccions, una que hi cap a la Universitat de Guayaquil i l'altra al costat del Tennis Club, connectades per un passeig de vianants elevat i en forma d'arc que està estès sobre el pont del 5 de juny. Un petit embarcador és el punt d'atracament de les embarcacions d'esbarjo que solquen les aigües de l'estero que té una profanitat màxima de vuit metres a la zona interior, però a l'interior arriba als 30. El Malecón de l'Estero Salado de Guayaquil és una bona mostra de com amb una actuació decidida i imaginativa es pot recuperar una zona degradada, crear-hi un parc urbà per a solaç dels ciutadans i reincorporar-la amb tota dignitat al paisatge urbà.