Pere Aragonès i Pedro Sánchez, en una trobada del maig passat / EuropaPress

La reunió entre la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de Presidència, Félix Bolaños, no ha deixat indiferent ningú. Jordi Turull, el secretari general de Junts, ha criticat la reunió que van mantenir aquest dimecres perquè creu que suposa "blanquejar" el cas d'espionatge a líders independentistes i l'actitud del Govern central davant de Pegasus.

Segons Turull, el Govern no ha "assumit cap responsabilitat" davant del cas d'espionatge, així que no s'haurien de normalitzar les relacions amb l'Executiu de Pedro Sánchez. "Som partidaris de congelar relacions fins que no s'assumeixin totes les responsabilitats que cal assumir", i ha demanat a ERC no deixar passar el cas Pegasus, sinó que siguin molt exigents amb el Govern central.

LA REUNIÓ ENTRE ARAGONÈS I SÁNCHEZ, FONT DE CONFLICTE

Bolaños va explicar després de la trobada amb Vilagrà que el president del Govern , Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirien "tan aviat com les agendes ho permetin", previsiblement abans de les vacances d'estiu. Aquesta reunió no ha agradat a molts socis del govern català, ja que Turull ha criticat que no s'informés de la futura trobada entre els dos líders polítics. El secretari general del partit ha recordat que hi havia un acord de l'Executiu català que fixava que les relacions amb el Govern estaven congelades.

En aquest sentit, ha argumentat que ERC i Junts haurien de parlar-ne el posicionament i posar-se d'acord en "quina és la dinàmica de funcionament" entre la Generalitat i el Govern. "Una cosa és la relació que puguin tenir els partits, que és legítima i cadascú té la seva estratègia de partit. Però l'altra és quan actues en nom de la Generalitat de Catalunya, on hi havia un acord del Govern i un Govern ha d'actuar cohesionat “, ha subratllat.

TENSIÓ ENTRE ERC I JUNTS

Per part seva, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, també ha declarat que demanarà explicacions a Pere Aragonès sobre aquesta reunió amb Pedro Sánchez. "No tenim informació. Només sabem que es produirà, però no sabem ni quan ni l'ordre del dia. Amb el Govern del PSOE es necessiten menys reunions i més fer-lo perdre votacions al Congrés. És l'únic diàleg que entén Sánchez", ha assegurat aquest dijous en declaracions als mitjans.

Aquestes declaracions han provocat la reacció de la secretària general d'ERC, Marta Rovira , que ha recordat a Puigneró que Junts "ha votat el 60% de les iniciatives a favor del Govern" al Congrés, mentre que ERC ho ha fet al 70% dels casos, segons ella.

Finalment, i tornant a Jordi Puigneró, el vicepresident del Govern ha deixat clara la seva esperança que la futura reunió entre Sánchez i Aragonès no serveixi per “descongelar les relacions”: “Vull entendre que aquesta reunió no ha servit per iniciar un procés de descongelació de les relacions amb el Govern perquè no hi ha cap element que facin veure que les relacions s'han de descongelar. Tot al contrari", ha recalcat.