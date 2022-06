Fiscalia de Valladolid sol·licita una condemna de set anys de presó per a un presumpte pedòfil que serà jutjat dimecres, 29 de juny, amb motiu de la seva detenció el novembre del 2016 després d'un registre al seu domicili en què se li van confiscar més de 33.000 arxius de pornografia infantil, alguns d'extrema cruesa ja que recollien la violació anal de nadons entre dos i tres anys.

Arxiu - Guàrdia Civil investiga el material pedòfil trobat a l'ordinador d'un presumpte delinqüent. Foto arxiu. - GUÀRDIA CIVIL - Arxiu

El judici se celebrarà a l'Audiència de Valladolid, on el fiscal del cas acudeix amb la referida petició de pena privativa de llibertat per un delicte de possessió i distribució de pornografia infantil, juntament amb la inhabilitació per espai de deu anys per a qualsevol professió o ofici , retribuït o no, que comporti contacte regular amb menors d'edat i persones amb discapacitat, així com llibertat vigilada durant una dècada, segons han informat a Europa Press fonts jurídiques.

L'origen dels fets es remunta al moment en què la Unitat Central de Menors i Abús Sexual de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil va detectar, entre l'1 de gener i el 14 d'agost del 2016, un total de 137 arxius de contingut explícit d'abús sexual infantil compartit des d'una adreça IP concreta.

Realitzada la investigació corresponent mitjançant manament judicial a l'empresa de telefonia France Telecom, la pista es va centrar en la persona de l'ara encausat, veí del barri de Las Delicias, al domicili del qual es va practicar un exhaustiu registre el dia 8 de novembre de 2016.

Els agents actuants van confiscar onze discos durs, diferents ordinadors, tres pendrive i CDs i DVDs que, una vegada analitzats, van constatar la instal·lació de programes Emule i Ares d'intercanvi d'arxius a xarxes Per to Peer i s'hi van localitzar arxius de pornografia infantil que, suposadament, havien estat descarregats i compartits.

La investigació apunta que a la documentació es van ocupar fins a 33.157 arxius, entre vídeos i fotos, en què havien quedat reflectides cerques del tipus 'nens dutxa' o 'despullar'.

Els agents subratllen escenes de "caràcter especialment degradant", en referència a aquelles en què apareixen nadons d'entre dos i tres anys violats analmant i vexats, així com una nena de cinc penetrada bucal i analment, entre d'altres del mateix tenor no menys vexatòries .