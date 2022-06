Convenció d'armes a Indiana, Estats Units @ep

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha fallat aquest dijous per sis vots a favor i tres en contra declarar constitucional poder portar armes de forma pública i fora de la llar, com a part de la Segona Esmena.



El matís és que fins ara la Constitució salvaguardava el dret d'una persona a posseir armes de foc, encara que a l'esfera privada i només per a defensa pròpia.



El cas està relacionat amb una llei de l'estat de Nova York que obliga a posseir un permís que avali portar armes de manera oculta fora de casa . Tot i això, la legislació sosté que els que demanin aquesta sol·licitud han de demostrar algun tipus de justificació especial, més enllà del desig de protecció.



Els demandants sosté que aquest requisit a la legislació feia molt difícil que els sol·licitants poguessin obtenir el permís, cosa que convertia la Segona Esmena en un privilegi limitat i no en un dret constitucional.



El tribunal els ha donat la raó, però ha deixat la porta oberta que els estats posin un altre tipus de limitacions a portar armes, com ara la presa d'empremtes dactilars, proves d'antecedents o quadres mèdics de salut mental.



El jutge conservador Brett Kavanaugh ha defensat que la llei de Nova York era "problemàtica perquè atorga discrecionalitat il·limitada als funcionaris encarregats d'atorgar llicències i només les autoritza els que puguin demostrar alguna necessitat especial a part de la defensa pròpia (...) negant així als ciutadans el dret a portar una arma per protegir-se”.



En contraposició, el jutge demòcrata Stephen Breyer ha mostrat la seva negativa enumerant alguns dels últims episodis en què ha estat involucrada la violència armada, com les matances a l'escola de primària d'Uvalde, a Texas, i en un supermercat de Buffalo, Nova York.



En aquest sentit, ha assenyalat que "sovint cal" que el Tribunal Suprem tingui en consideració aquests episodis de violència armada abans de prendre una decisió que afecti la Segona Esmena, informa la cadena NBC.



Els perills que representen les armes de foc poden prendre moltes formes (...). Els tirotejos massius són només una part del problema. El fàcil accés a les armes de foc també pot fer que molts altres aspectes de la vida nord-americana siguin més perillosos ”, ha argumentat.



Per part seva, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha dit sentir-se "profundament decebut" per la decisió del Suprem i ha posat en valor que des del 1911 l'estat de Nova York hagi requerit que les persones que volen portar armes ocultes en públic demostressin que tenien un motiu raonable.



"Més d'un segle després, el Tribunal Suprem dels Estats Units ha optat per anul·lar la llei de llarga data de Nova York que protegeix els seus ciutadans. Aquesta decisió contradiu tant el sentit comú com la Constitució, i ens hauria de preocupar profundament a tots", ha recalcat Biden.



Igual que el jutge Breyer, Biden també ha fet referència als "horribles atacs a Buffalo i Uvalde" ia la resta d'"actes diaris de violència armada que no apareixen als titulars nacionals" i ha reclamat que com a societat cal "fer més" per protegir els conciutadans.



Biden ha parafrasejat el difunt jutge conservador Antonin Scalia, que va dir una vegada que la Segona Esmena no era absoluta i ha instat tots els estats perquè continuïn promulgant i fent complir les lleis per fer que les comunitats estiguin més segures de la violència armada.



A més d'afectar la legislació de Nova York, la decisió també pot repercutir en legislacions similars en altres estats com Califòrnia, Delaware Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts i Nova Jersey, que atorguen més potestat als funcionaris per denegar aquest tipus de sol·licituds especials .