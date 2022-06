L'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA, per les sigles en anglès) dels Estats Units ha decidit negar l'autorització de venda de productes a Juul Labs, per la qual cosa haurà de retirar tots els seus productes a la venda, segons ha indicat l'organisme aquest dijous en un comunicat.

Cigarret Jules @ep

En concret, la FDA ha prohibit la venda de la cigarreta electrònica i de quatre tipus de càpsules: les saboritzades amb tabac de Virgínia amb concentració de nicotina al 3% i al 5% i les saboritzades amb menta amb concentracions de nicotina al 3% i al 5%.

"L'acció d'avui és un progrés més en el compromís de la FDA d'assegurar-se que totes les cigarretes electròniques i dispositius de nicotina actualment comercialitzats compleixin els nostres estàndards de salut pública", ha indicat el màxim responsable de l'agència, Robert Califf.

L'ordre emesa per la FDA només afecta la distribució, la importació i la venda de productes, però no suposa una restricció a la possessió o l'ús dels productes de Juul per part dels consumidors.

La FDA considera que l'empresa no ha aportat prou proves que el perfil toxicològic dels seus productes és adequat per a la protecció de la salut pública. Algunes de les troballes de la companyia han plantejat dubtes a l'FDA per dades en conflicte o insuficients.

L'empresa ha emès un comunicat després de conèixer-se la decisió de la FDA en què ha subratllat que està en un "desacord respectuós" amb l'agència. En opinió de l'empresa, sí que ha aportat informació suficient i basada en dades que respon a totes les preocupacions plantejades.

Juul Labs està estudiant totes les opcions a la vostra disposició, fins i tot recórrer la decisió i iniciar una negociació amb el regulador.