L'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz ha negat "rotundament" que hagi mantingut contactes amb l'excomissari José Manuel Villarejo i ha insistit a ratificar íntegrament el contingut de les seves declaracions prestades tant a seu judicial com a seu parlamentària, segons un comunicat de la seva defensa .

El jutge de l'Audiència Nacional interroga aquest dijous a partir de les 13.00 hores Eugenio Pino, el que fos màxim responsable de la Policia amb l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz

Els àudios difosos aquesta setmana per 'El País' reflecteixen que Fernández Díaz hauria rebut al Ministeri d'Interior diverses vegades entre el 2012 i el 2016 tant el comissari com el director adjunt operatiu (DAO) de l'època, Eugenio Pino, per orquestrar la trucada 'Operació Catalunya'.

Fernández Díaz podria enfrontar-se a una investigació judicial per prestar fals testimoni a la comissió desenvolupada al Congrés dels Diputats sobre l''Operació Kitchen' , on va dir que mai havia despatxat amb José Manuel Villarejo, cosa que vindria a contradir aquests àudios, si bé les indagacions escaparien a l'abast de l'Audiència Nacional --que investiga el comissari-- perquè serien competència d'un jutjat ordinari.