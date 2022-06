Reclama a ERC i CUP defensar la presumpció d'innocència de Borràs i no "disparar-se al peu" | @ep

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat poder parlar amb ERC abans de decidir si el seu partit surt del Govern un cop acabin l'auditoria que estan duent a terme sobre el primer any de l' Executiu català i defineixin la seva ponència i estratègia política al congrés de juliol.

En una entrevista a Europa Press , ha reconegut que hi ha qüestions que s'estan complint i d'altres no de l'acord de govern, i demana posar-ho tot en una balança abans d'actuar: “Vull tenir totes les dades, no per percepcions sinó per accions i fets , ia partir d'aquí prendre una decisió. Si pots reconduir-ho, millorar-ho i canviar-ho és una opció. No ha de ser una targeta vermella directa".

Per això, creu que cal "poder parlar" amb ERC i replantejar tot allò que considerin que no s'està complint o no funciona si l'objectiu és culminar el procés d'independència.

Segons Turull , quan van signar l'acord d'investidura hi havia un context determinat que, un any després, ha evolucionat amb "una repressió que no ha parat i que, cada cop, surt més porqueria per eliminar" els actors de l'independentisme.

"El diàleg és una actitud, no pot ser un fre de mà perquè, mentre uns vagin fent el que volen i com vulguin, els altres diguin que estan pendents de la taula de diàleg. Això no pot funcionar", ha recalcat el també exconseller, que ha apel·lat l'independentisme a trobar-hi una solució.

Després d'advertir que les dinàmiques dels governs de coalició no són senzilles, ha afirmat que el que no faran és “bloquejar les ambicions de Catalunya al servei dels pactes”, i ha afegit que Junts no renunciarà a la independència.

En preguntar-li si difereix de la presidenta del partit, Laura Borràs, en si cal sortir del Govern , ha retret que s'intenten buscar enfrontaments, i als que ho consideren pragmàtic, els ha respost: "Pragmàtic ho sóc. Vaig haver de fer un anunci de les vies del tren i ho vaig fer. Vaig haver de procurar que hi hagués tota la infraestructura perquè tot funcionés l'1-O i ho vaig fer. fes".

Sobre com pot condicionar la legislatura el presumpte cas de corrupció que afecta Borràs quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Turull espera que no afecti "gens" i ha defensat la presumpció d'innocència de la presidenta del Parlament.

Segons la seva opinió, l'independentisme no pot "disparar-se al peu o estar distret i caure al parany que se'ls vol estendre" des de l'Estat en aquest i altres casos que afectin independentistes.

"Estem en situació de conflicte, i això vol dir saber que les coses no són per atzar còsmic, i que moltes coses apareixeran perquè se les inventaran o distorsionaran", ha apuntat.