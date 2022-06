CaixaBank desplega una nova plataforma tecnològica als seus caixers per adaptar-los a l''app'

CaixaBank, banc líder a Espanya, ha rebut per primera vegada a la història dos guardons en un mateix any als premis internacionals Wealth Tech Awards de la britànica Professional Wealth Management (PWM) , la revista especialitzada en banca privada i gestió de patrimonis del Grup Financial Times.

En aquesta edició, CaixaBank ha revalidat el títol de ' Millor Entitat de Banca Privada a Europa a Anàlisi de Big Data i Intel·ligència Artificial 2022 ', que ja va obtenir el 2021, i ha rebut a més el de 'Millor Entitat de Banca Privada a Europa a Comunicació i Màrqueting Digital 2022'.

Els premis, que celebren aquest any la cinquena edició, reconeixen les entitats de banca privada que destaquen per la seva excel·lència tecnològica, la seva innovació i la seva transformació digital. El jurat, format per professionals especialitzats al sector, ha analitzat els productes i serveis d'entitats de banca privada de tot el món per destacar aquelles innovacions que més contribueixen a impulsar el canvi al sector.

El doble reconeixement a CaixaBank Banca Privada és el resultat d'una estratègia de innovació contínua que ha portat l'entitat al lideratge en l'ús de les noves tecnologies per millorar els seus productes i serveis, amb l'objectiu d'oferir la millor experiència de client.

En els darrers anys, l'entitat s'ha posicionat com a pionera en l'anàlisi de big data i la intel·ligència artificial per a la creació d'algorismes amb què dur a terme no només una segmentació més adequada dels seus clients de Banca Privada , sinó una detecció precoç patrons que indiquin que aquest client és demandant d'un servei especialitzat. D'aquesta manera, l'entitat ha incrementat el coneixement dels seus clients, permetent oferir una proposta de valor més personalitzada, amb un millor assessorament, més flexible i eficient.

En l'àmbit de la comunicació i el màrqueting digital, el jurat ha valorat les noves eines de comunicació llançades per l'entitat en la seva aposta per oferir la millor experiència per als seus clients, tant per als que prefereixen acudir a les oficines físiques de l'entitat per parlar amb el seu gestor en persona, com aquells que demanen més flexibilitat i comoditat a l'hora de relacionar-se i operar amb el banc.

Per a Víctor Allende, director de Banca Privada de CaixaBank: “En els darrers anys s'ha enfortit el nostre model híbrid de relació que combina l'atenció personalitzada a oficines especialitzades amb les millors eines digitals de relació amb el client gràcies al reforç dels canals de comunicació i les xarxes socials de lentitat. Així mateix, la intel·ligència artificial i el Big Data tenen un paper crucial en la innovació del sector de l'assessorament i la gestió d'actius generant més eficiència comercial i millor servei al client, ja que ens permeten personalitzar els models d'atenció i el disseny dels productes i serveis”.

A més, la revista PWM ha premiat també el negoci de banca privada del portuguès Banco BPI, del Grup CaixaBank, com a 'Millor Entitat de Banca Privada a Europa en gestió digital de carteres 2022'.

El lliurament dels Wealth Tech Awards 2022 de PWM va tenir lloc ahir, 23 de juny, a la ciutat de Londres, en una trobada en què es van donar cita destacats representants del sector de la banca privada global.

En els darrers mesos, CaixaBank ha rebut diversos premis en l'àmbit de la innovació, com el de ' Banc més innovador a Europa Occidental 2022 ' atorgat per la revista nord-americana Global Finance , o el de 'Banc més Innovador del Món (Global Innovator) ' als premis sectorials EFMA-Accenture Banking Innovation Awards 2021.

La proposta de valor de CaixaBank Banca Privada ofereix diferents models de servei per adaptar-se a les necessitats i les preferències de cada client. El model de Banca Privada de CaixaBank està format per un equip de prop de 1.000 professionals especialitzats i compta amb 73 centres específics distribuïts per tot el territori.

El negoci de Banca Privada centra la seva estratègia en l'alta qualificació, el compromís i el talent dels gestors de l'entitat, i en els últims avenços tecnològics, amb l'objectiu d'oferir la millor experiència de client en qualsevol moment i lloc.