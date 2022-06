Maria del Monte, a l'Orgull Gai de Madrid 2022 | Gtres

María del Monte ha estat l'encarregada de fer el pregó de les festes de l' Orgull LGTBI+ que van arrencar aquest dijous a Sevilla . Durant el discurs va voler parlar de la seva orientació sexual.

Embolicada en una bandera arc de Sant Martí, Maria del Monte va sortir de l'armari i fins i tot va presentar a la seva nòvia: "Què penseu, que sóc, com he dit alguna vegada, un robot? Que jo no he format la meva família?”.

"És clar que la tinc. Des de fa 23 anys. Però, simple i planament, és meva. I avui reivindico una vegada més el dret que segueixi sent meva. Mai a la meva vida m'he amagat de ningú, ni ho faré per estimar. Mai ". va explicar María del Monte durant el seu discurs.

María del Monte va finalitzar així. "Us vaig començar parlant de llibertat i jo respectaré la seva. Per descomptat, la meva parella aquesta tarda és aquí. Respectaré la meva llibertat. Si vol pujar, que pugi i si no, no. La seguiré volent el mateix" .