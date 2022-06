Els mossos investiguen la mort d?un home a Barcelona | @ep

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona investiguen aquest divendres la mort d'un home de 41 anys per presumpte apunyalament amb arma blanca al carrer Lleida de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan.

Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, en declaracions als periodistes amb el cap de Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez; el cap de Bombers de la Generalitat, Sebastià Massagué, i el gerent de Medi Ambient de Barcelona, Frederic Ximeno.

També ha explicat que una dona sense llar ha resultat ferida després de ser presumptament ruixada amb líquid inflamable a la cara a l'avinguda de les Drassanes .

Batlle , que ha lamentat els incidents, ha explicat que l'apunyalament va passar "fora de l'ambient de la revetlla" i que la dona ferida es troba fora de perill, ja que va anar als serveis sanitaris ràpidament.

També ha assenyalat agressions "preocupants" a les platges de la ciutat, on s'han produït 32 incidents, tres per presumptes robatoris amb violència i intimidació i dos per suposades agressions sexuals.

Al conjunt de la ciutat, la Guàrdia Urbana ha realitzat 14 detencions durant la nit per diferents causes i s'han registrat 13 accidents de trànsit "una xifra que també hauria de preocupar".