Després de la revetlla de Sant Joan, toca iniciar l'operatiu de neteja de les platges de Tarragona. De fet, a les 4:30 ha començat a diferents punts de la ciutat, en especial, a les platges tal com han informat els companys de Diari de Tarragona. Com ha passat a moltes platges de la costa mediterrània, sembla que la situació torna a ser semblant al que era abans de l'arribada del Covid a la vida quotidiana mundial.

Com sol passar a les principals ciutats de la costa catalana, les platges grans han estat les que han estat més ocupades ahir a la jornada. Si centrem el focus a la ciutat de Tarragona, una de les platges més ocupades durant la nit de la revetlla de Sant Joan ha estat la platja de l'Arrabassada.

Tot i que el sistema operatiu de neteja ha estat treballant des de primera hora de la matinada en aquesta platja de la ciutat tarragonina, no ha estat l'únic lloc on s'ha dut a terme. A zones de la ciutat com Parc Riuclar, Sant Pere i Sant Pau o El Serrallo.

Fins passada la mitjanit de la revetlla de Sant Joan, el 112, que és el telèfon d'emergències de la Generalitat havia rebut un total de 2.031 trucades, 94 procedents de la comarca del Tarragonès.