Els Bombers han treballat aquesta nit en 66 serveis -des de les vuit del vespre fins a les vuit del matí- a les comarques gironines. | @ep

Els Bombers han treballat durant la nit de Sant Joan en un total de 66 serveis, des de les vuit del vespre fins a les vuit del matí, a les comarques gironines. Com a la resta de Catalunya, la major part són incendis, petits vegetació o contenidors.

Serveis destacats n'hi ha un a Llagostera, que tal com ha informat Diari de Girona, s'han cremat tres vehicles. Es tracta d'un foc que ha tingut lloc a la pujada del General del municipi i ha cremat un cotxe que estava aparcat i després, les flames s'han escampat dos vehicles més que estaven al costat.

Al lloc dels fets es van desplaçar els Bombers i la Policia Local. En poca estona han pogut apagar les flames. S'investiga l'origen i no es descarta que sigui per algun tema pirotècnic.



D'altra banda, durant la nit també van treballar en petits incendis de vegetació. Entre els més destacats n'hi ha un a Cabanes, que ha cremat un camp.

Altres focs han estat molt més petits com per exemple, un a la zona del Port Pelegrí de Calella, on els Bombers han rebut nombrosos avisos de la gent, i que han cremat matolls sobre dos quarts de dotze de la matinada. Han cremat cinc metres llienals.

A Cassà per exemple, a dos quarts de dotze ha cremat la tanca de vegetació d'una casa o Camó, un incendi ha afectat un galliner sobre les onze de la nit.

Altres incendis de vegetació menors han tingut lloc a Vidreres, Palamós, Blanes, entre d'altres.

Focs típics de les nits de Sant Joan i la majoria, per petards.