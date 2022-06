Després del rescat de 300 animals en una finca on se n'extreia la sang per després vendre-la, al programa de Mediaset 'Horizonte' han analitzat les dades sobre abandonaments i maltractaments a animals domèstics, amb Nicolás Rodríguez.

Si parlem de dades oficials, aconseguim les fiscalies autonòmiques on mitjançant sentència es condemna a maltractaments animals domèstics. Les comunitats autònomes més afectades es troben a la zona del mediterrani, sent la pitjor zona València .

En còmput global, són 200 sentències per delictes associats a maltractament d'animals domèstics, durant l'any 2020. Un d'aquells delictes que cal ressenyar és que 34 gossos van haver de suportar que els tallessin les cordes vocals per no poder bordar, en diferents punts de Espanya .

En el cas dels abandonaments d'animals domèstics, la majoria gossos i gats, Espanya es troba en segona posició, amb 306.000 abandonaments a l'any . En primer lloc Alemanya , amb 50.000 casos més que al nostre país. Dades obtingudes a través d'entitats destinades al Rescat, Protecció i Cura Animal.