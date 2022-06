Jorge fernandez diaz, exministre de l'Interior | @ep

Els partits independentistes amb representació al Congrés han dirigit una escrit a la Mesa de la Cambra perquè la institució informi la Fiscalia que l' exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz "va mentir" sobre la seva relació amb l'excomissari José Manuel Villarejo en una comissió d'investigació parlamentària, cosa que seria constitutiva de delicte.

L'escrit ha estat promogut per ERC, Bildu, Junts, PDeCat, la CUP i el BNG després de publicar el diari ' El País ' una conversa del 2012 en què Villarejo explicava al llavors ministre les gestions que havia fet en el marc de la coneguda com ' Operación Cataluña ' i en què Fernández Díaz remarcava la necessitat de mantenir en secret els contactes entre tots dos.

En la seva iniciativa aquestes formacions recorden que el 5 d'abril del 2017, quan va comparèixer davant la comissió parlamentària que va investigar l'ús partidista del Ministeri de l'Interior i, en particular l'' operació Catalunya ', Fernández Díaz va assegurar que en els gairebé cinc anys que portava al capdavant del seu departament "mai" havia "despatxat" amb Villarejo .

Els partits independentistes recorden que l' article 502.3 del Codi Penal preveu penes de presó de sis mesos a un any o multa de sis a dotze mesos per a qui falti a la veritat en el testimoni davant una comissió d'investigació parlamentària.

I afegeixen que la llei que regula les compareixences davant de comissions d'investigació del Congrés o el Senat estableix que "si de les manifestacions del compareixent es deduïssin indicis racionals de criminalitat per a alguna persona", la comissió "ho notificarà a la Mesa de la Cambra per a que aquesta, si escau a través de la Presidència respectiva, ho posi en coneixement del Ministeri Fiscal ”.

Aquesta petició s'uneix a la registrada aquest dijous per Unides Podem perquè la Mesa del Congrés estudiï la possibilitat de promoure sancions contra Fernández Díaz per haver "mentit" la Cambra en negar haver mantingut contactes amb Villarejo no només en la investigació sobre la ' Operació Catalunya ' sinó també a la més recent sobre el ' Cas Kitchen '.