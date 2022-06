platja de la Barceloneta | @ep

Un any més, les platges de Barcelona s'han omplert de persones per celebrar la Revetlla de Sant Joan just dos anys després que comencés la pandèmia del Coronavirus . Tot i que Catalunya està immersa en una onada d'incendis que no cesses i que hi va haver municipis que van restringir els llançaments de petards i les fogueres, això no ha estat impediment per celebrar Sant Joan.

A l'àmbit metropolità de Barcelona, ​​Vallromanes i Valldoreix han prohibit la venda de petards i Bigues i Riells del Fai, Vallirana o Castellví de Rosanes han prohibit material pirotècnic i fogueres. També ho ha fet Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà, o Duesaigües, al Baix Camp.

A la ciutat comtal, la Flama del Canigó ha arribat a les sis de la tarda a la Plaça Sant Jaume, on li ha rebut un pilar dels castellers de Barcelona . Des d'allà s'ha distribuït a les diferents fogueres i pebeters de la ciutat a través de diversos equips de rellevistes. Al barri de la Vila Olímpica , per exemple, ha arribat poc abans de les nou del vespre a mans de quatre rellevistes que s'hi han desplaçat.

çAquests han encès el peveter situat al carrer Rosa Sensat , entre l' Avinguda Icària i el carrer Doctor Trueta , entre l'expectació dels veïns.

A pocs metres d'allà, a la platja Nova Icària, coincidien els que se n'anaven a casa després d'un dia de platja i els que arribaven a celebrar la revetlla davant del mar, proveïts de neveres portàtils i bosses amb menjar.