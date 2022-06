Edifici del Tribunal Constitucional | @ep

El PSOE registrarà aquest divendres al Congrés dels Diputats una proposició de llei que es tramitarà per la via d'urgència perquè el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) , que es troba en funcions des del desembre del 2018, pugui tornar a proposar a dos magistrats per a la renovació del Tribunal Constitucional.

El text, que registrarà el portaveu parlamentari del PSOE, Héctor Gómez, és una modificació de l' article 570 bis de la Llei orgànica 6/1985, de l'1 de juliol, del poder judicial, l'entrada en vigor del qual estaria prevista per al juliol, segons ha avançat ' Eldiario.es ' i han confirmat fonts de la formació política a Europa Press . El ministre de la Presidència, Félix Bolaños , ja va confirmar que l' Executiu nomenaria els altres dos magistrats del TC que li competeixen.

El Govern va impulsar la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) aprovada el març de 2021 que prohibia a l'òrgan de govern dels jutges fer nomenaments discrecionals a la cúpula judicial estant en funcions, situació en què es troba des de desembre de 2018 .

Quatre dels dotze magistrats de la cort de garanties van caducar diumenge passat el seu mandat amb la incertesa sobre quan i com seran substituïts. La Constitució dicta que aquest terç ho han de renovar Executiu i Consell General del Poder Judicial , proposant dos candidats cadascun, però la manca d'acord entre PSOE i PP per pactar un nou CGPJ ha provocat que l'actual no pugui nomenar els seus, cosa que dóna dubtes sobre si Moncloa pot actuar sola.

PODEM: "NO ESTÀ PACTADA" AMB EL PSOE

Per part seva, el portaveu de Podem, Pablo Fernández, ha assenyalat que la mesura que impulsarà el PSOE "no està pactada" amb la formació morada, segons ha assegurat en una entrevista a TVE .

Fernández ha reivindicat la renovació de "tots els òrgans constitucionals" i que "es compleixi la Constitució ", recordant després que el Partit Popular "fa més de dos anys que bloqueja" l'òrgan de govern dels jutges. "Creiem també que el Tribunal Constitucional ha de concretar la designació de tots els membres", ha dit el portaveu.