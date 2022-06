El president aragonès creu que la candidatura de Jaca 2034 s'ha d'elaborar amb "sentit d'Estat" i realçar tot el Pirineu | @ep

El president del Govern d'Aragó, Javier Lambán, ha asseverat aquest divendres que la suposada negociació que el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, va dur a terme amb la Generalitat de Catalunya en relació amb la candidatura conjunta amb Aragó per organitzar els Jocs de Hivern del 2030 deixa el COE "en una situació delicada".

En un esmorzar-col·loqui organitzat per El Periódico d'Aragó, el cap de l'Executiu aragonès ha al·ludit a l'informe de la Guàrdia Civil que forma part del sumari del cas Voloh, que instrueix el Jutjat número 1 de Barcelona contra el presumpte desviament de fons públics moviment independentista.

En base a aquest informe, El Confidencial publica aquest divendres una informació, segons la qual el president del COE, Alejandro Blanco , va negociar en secret el novembre del 2019 la candidatura conjunta d' Aragó i Catalunya amb l'expresident de la Generalitat Artur Mas i un alt càrrec dels Governs de Quim Torra i Pere Aragonès de la Generalitat imputat en diversos casos judicials per presumpta corrupció. Segons la mateixa informació, Blanco va demanar als seus interlocutors 400.000 euros per fer contractacions "opaques".

"El que hem conegut en relació amb el president del COE i els independentistes sobre els Jocs del 2030 em sembla gravíssim, deixa el COE en una situació molt compromesa, delicada, ia qui correspongui haurà de prendre mesures" perquè "no és raonable que una institució que representa en si mateixa els millors valors de la nostra societat que estigui sotmesa a aquest descrèdit”.

Ha dit que "els successius pactes del PP i el PSOE amb els independentistes i els nacionalistes s'han fet sempre a costa d' Aragó i de la resta de comunitats no nacionalistes". Ha apostat per anteposar la defensa de l'interès d'Aragó "a qualsevol altra consideració".

Ha agraït l'actitud per part dels partits de l'oposició, que el PP ha expressat "a la seva manera", i s'ha responsabilitzat de no haver acceptat la proposta del COE . "Ara l'actitud curiosa del PP concorda amb ERC , ja que " ERC retreu a Sánchez que no m'ha posat ferm i el PP que no ha posat ferm a ERC ".

El PP "no s'ha assabentat que fa 40 anys que hi ha autonomia i que cap Govern d' Aragó acceptarà mai les imposicions de cap Govern que vagin contra l'interès de la Comunitat".