Pedro Sánchez, president del Govern | @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest divendres que el decret amb les mesures per fer front a les conseqüències econòmiques de la invasió d' Ucraïna i l'alça de la inflació que aprovarà demà un Consell de Ministres extraordinari es prolongarà fins al 31 de desembre, i no es renovarà tres mesos més com es va avançar inicialment.

Sánchez , que ha comparegut a Brussel·les al final del Consell Europeu , ha assegurat que les mesures que inclourà el decret, i que no ha volgut avançar, són "coherents" amb el que s'ha aprovat fins ara, dóna suport a sectors especialment vulnerables i , en tercer lloc, inclourà rebaixes "selectives" de determinats impostos.

El cap de l'Executiu, que donarà compte ell mateix del decret al final de la reunió del Consell de Ministres , va apuntar que les mesures inclouran ajudes per a les famílies, la indústria i les empreses perquè es puguin protegir de l'alça dels preus.

"Sabem que la inflació està alta, però aquest Govern sap molt bé per a qui governa, sabem molt bé que hi ha altres sectors que el que volen és mantenir l''status quo' i els privilegis, però aquest Govern no ho farà, sabem per a qui governem i governem per protegir les famílies que han esdevingut molt més vulnerables com a conseqüència de l'alça del cost de la vida”, va subratllar Sánchez .

El president del Govern va afirmar que la situació econòmica de tota la UE ha estat "danyada" com a conseqüència de la guerra, que ha esdevingut en una alça dels preus de l'energia i dels aliments, cosa que està frenant el cost de la vida dels ciutadans.

Així mateix, va defensar una vegada més reformar "de manera estructural" el mercat elèctric a Europa i desacoblar el preu del gas de l'electricitat, així com impulsar un topall del gas a tot el mercat energètic europeu.

Així, ha assenyalat que només posar-se el topall del gas al mercat ibèric, l'evolució del preu a Espanya és "substantivament" més baixa que al mercat 'spot'.