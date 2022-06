L'exsenador, exdiputat del Parlament i advocat Manuel Ibarz ha mort aquest divendres a Girona als 74 anys, han informat a Europa Press fonts properes.

Manuel Ibarz i Casadevall (Girona 1947) es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona el 1973, any en què es va col·legiar, i va exercir com a advocat.

Va començar a militar a UDC , va ser senador de CiU per Girona del 1993 al 1996 (V Legislatura) i portaveu adjunt del grup.

Es va donar de baixa d'UDC i va ser elegit diputat del PP al Parlament com a independent el 2003 (fins al 2006, a la VII Legislatura), i després va ser assessor del partit a la Cambra .

Des del 2015 fins al 2017 va ser membre de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Gaip).