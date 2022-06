Sentir-se jove augmenta les possibilitats de curació, fins i tot en gent gran | @ep

Està comprovat que sentir-se jove pot reduir les possibilitats de desenvolupar discapacitat física i morbiditat. Ara, Investigadors de la Universitat Bar-Ilan a Israel han descobert que també pot augmentar les possibilitats d'una rehabilitació amb èxit, fins i tot quan el pacient és ancià.

L'estudi, que ha estat publicat recentment a la revista ' Gerontology ', torna a confirmar l'evidència que les persones que se senten més joves que la seva edat cronològica solen ser més resilients psicològicament, i la dita “només ets tan vella com et sents sona cada vegada més cert.

L'estudi va seguir 194 pacients adults de 73 a 84 anys que se sotmetien a rehabilitació per fractures osteoporòtiques o accidents cerebrovasculars a diverses instal·lacions de rehabilitació a tot Israel. Les fractures (principalment per caigudes) i els accidents cerebrovasculars són esdeveniments de salut freqüents que resulten en la pèrdua de la independència funcional, considerat el temor més gran dels adults grans.

Els pacients van ser entrevistats diverses vegades durant la rehabilitació. Se'ls va preguntar sobre la seva edat subjectiva (que tan joves se sentien), sentiments i experiències. La seva independència funcional va ser avaluada per personal d'infermeria que va qualificar el nivell de funcionament a l'ingrés ia l'alta mitjançant la prova de Mesura d'Independència Funcional (FIM).

Els pacients que se sentien més joves (tenien una edat subjectiva més jove) a l'ingrés hospitalari van mostrar una independència funcional millor a l'alta aproximadament un mes després. L'efecte beneficiós de sentir-se més jove es va trobar tant per a pacients que es van rehabilitar de fractures osteoporòtiques (principalment per caigudes) com per a aquells que es van rehabilitar d'un accident cerebrovascular. Els investigadors també van trobar que aquells que se sentien més joves es rehabilitaven millor perquè eren més optimistes sobre les possibilitats de recuperar les capacitats funcionals.

"Es va confirmar l'efecte de l'edat subjectiva a l'ingrés sobre la independència funcional al moment de l'alta", ha assenyalat el doctor Amit Shrira, del Programa de Gerontologia del Departament de Ciències Socials Interdisciplinàries, que va dirigir l'estudi juntament amb el professor Ehud Bodner, també de l'Interdisciplinari. Departament de Ciències Socials.

Tot i això, no es va confirmar l'efecte invers, el de la independència funcional a l'ingrés sobre l'edat subjectiva al moment de l'alta. "Això recolza la conclusió que una identitat d'edat més jove és una construcció psicològica important que contribueix a una rehabilitació més reeixida", va afegir Shrira, que va fer la investigació amb la doctora Daphna Magda Kalir del Programa d'Estudis de Gènere, entre d'altres.

Sorprenentment, l'edat subjectiva va ser el predictor més fort dels resultats de la rehabilitació, fins i tot més fort que l'edat cronològica dels pacients i les múltiples condicions de salut cròniques que ocorren simultàniament (multimorbiditat física) en el moment de l'ingrés.

L'edat cronològica i la multimorbiditat física generalment són considerades pels metges per determinar el pronòstic, mentre que l'edat subjectiva és desconeguda per a la majoria dels metges. "Aquells que se senten més joves poden mantenir la seva salut i funcionament durant períodes més llargs i, com mostra l'estudi actual, es poden recuperar millor de la discapacitat. Per tant, en percebre que envelleixen amb èxit, les persones poden conservar un estil de vida saludable i vigorós", afegeix Shrira .

A la vista de les troballes, els investigadors suggereixen que els metges considerin avaluar l'edat subjectiva dels pacients quan dissenyin protocols de rehabilitació. Una edat subjectiva més jove pot motivar la gent gran a adherir-se al protocol de rehabilitació després d'una fractura o accident cerebrovascular osteoporòtic.

La investigació futura podria ajudar a dissenyar intervencions orientades a induir una edat subjectiva més jove en els pacients que els podrien ajudar a rehabilitar-se amb més èxit. Aquestes intervencions poden ajudar a corregir les falses creences sobre l‟envelliment i inclouen tècniques cognitives que ajuden a canviar els pensaments automàtics negatius sobre l‟envelliment.