María del Monte ha parlat obertament de la seva orientació sexual per primera vegada, una confessió que no ha pogut fer en millor lloc a les festes de l' Orgull LGTBI+ de Sevilla on va exercir de pregonera aquest dijous. La cantant de 60 anys va sorprendre tothom amb el seu discurs que està sent molt aplaudit per donar visibilitat al col·lectiu.

La folklòrica va revelar que té parella des de fa 23 anys i després la va convidar a pujar-hi a l'escenari. La núvia de María del Monte es diu Inmaculada Casal Llamas , una periodista que treballa a Canal Sur , on també ha estat presentadora; i que té dos fills, el Santos i la Teresa, d'una relació anterior.

La parella amb qui comparteix la seva vida María del Monte des de fa 23 anys té 58 anys i és una periodista que treballa a Canal Sur des de fa molts anys. És cap de Societat de la cadena pública andalusa, on ha fet de redactora, productora i presentadora de programes, per això segurament a molts els deu haver resultat familiar la seva cara.

Maria i Inma sempre han estat juntes en esdeveniments, passant sempre desapercebuda la seva relació.

La núvia de la cantant l'ha acompanyat també en els moments més tristos de la seva vida com quan va morir la seva mare Bibiana i dos dels seus germans, Antonio i Juan Carlos , oa l'enterrament d' Antonio Cortés 'Chiquetete ' el 2018.



Immaculada, com totes les persones que ja tenen una edat i un passat, ha tingut relacions anteriors abans de començar la seva amb María del Monte.

La núvia de la cantant sevillana té dos fills, Santos i Teresa Alonso de la Florida Casal .

Amb el seu fill Santos comparteix el seu amor pel Rocío , és "un gran rociero", com ella el defineix, i també és confrare d'una germandat a Sevilla ; i amb la seva filla Teresa , gaudeix d'una altra de les seves grans passions, viatjar i conèixer món. L'Inma i la Teresa han recorregut moltes ciutats d' Europa juntes i són com dues gotes d'aigua.