La situació econòmica a Espanya i al món en general no està sent gens fàcil. L'augment dels costos i l'encariment dels combustibles provoca que les empreses es trobin al límit. Si ja semblava que en breu hi podria haver una nova vaga de camioners, estalviareu els agricultors, pescadors, ramaders i fins i tot treballadors d'altres gremis podrien sumar-se a aquesta aturada.

Unes mobilitzacions que podrien tornar a sembrar el caos logístic a Espanya fins a provocar desproveïment als lineals dels supermercats, manca de matèries primeres a les fàbriques i escassetat de productes als restaurants en plena temporada alta.

"Ens estem organitzant amb altres gremis i la voluntat d'agricultors, ramaders i pescadors, entre altres gremis, és que busquem la coordinació perquè acudir de la mà a una aturada total de la nostra activitat, si així ho decideixen els nostres associats a la votació del diumenge que ve», ha explicat Manuel Hernández , president de la plataforma en defensa del sector del transport en converses amb OKDIARIO .

Hernández ha explicat que aquest diumenge 26 de juny la plataforma ha convocat assemblees a totes les comunitats autònomes perquè els seus associats votin si reactiven l'atur de l'activitat que es va iniciar el mes de març i que va provocar el caos logístic a tot Espanya deixant fàbriques buides, supermercats desproveïts i benzineres tancades . Tot i que ha concretat que fins dilluns no es coneixerà el resultat dels vots i serà el dimarts 28 de juny -inici de la cimera de l'OTAN a Madrid- quan es decidirà la data d'inici de la vaga que tot apunta que serà el 30 aquest mes.

L'afartament del sector del camp per l'augment dels costos de les primeres matèries i la pujada dels carburants ha estat la punta per pensar a sumar-se a l'aturada dels camioners i també que altres sectors se sumin a la vaga. Aquesta situació ja es va viure al març i sembla que es poden tornar a repetir pel fet que les mesures preses pel Govern no estan donant els fruits que s'esperava.