Dos morts en un atac homòfob amb trets a un pub LGTBI d'Oslo | @ep

Almenys dues persones han mort i diverses han resultat ferides greus com a conseqüència d'un tiroteig en un pub LGBTI de la capital de Noruega , segons ha informat la Policia d'Oslo , que ja ho investiga com a atac terrorista.

L'atacant, detingut a prop de l'escena del tiroteig ia qui se li van requisar dues armes, és un ciutadà amb passaport noruec i d'origen iranià, conegut per la policia i contra el qual s'han presentat càrrecs per homicidi, intent d'homicidi i acte terrorista. El cap de la investigació ha assenyalat que "hi ha motius per creure que es tracta d´un delicte d´odi" i que aquesta "és una de les hipòtesis".

Després de l'atac, els actes de l'Orgull LGTBI la celebració dels quals estava prevista per aquest dissabte a la ciutat han estat suspesos per recomanació policial.

El festival ' Oslo Pride ' ha traslladat els seus condols als afectats, a més d'informar de l'establiment d'un equip de crisi i diàleg "continu amb la policia i altres organismes". Precisament aquest dissabte se celebrava la desfilada de l' Orgull a la capital noruega, una de les celebracions més importants del col·lectiu LGBTI al país, que finalment ha estat cancel·lat .

Els organitzadors de l' Orgull LGTBI d'Oslo han indicat en un comunicat que la marxa ha estat suspesa per consell de la policia . "Aviat estarem orgullosos i visibles novament, però avui celebrarem i compartirem les celebracions de l'Orgull des de casa", han indicat.