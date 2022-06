París, Lisboa, Roma, Londres i Nova York, destins internacionals preferits pels espanyols aquest estiu

Onada de calor a la Torre Eiffel de París | @ep

París, Lisboa, Roma, Londres i Nova York són, per aquest ordre, les destinacions internacionals preferides pels espanyols per viatjar aquesta temporada d'estiu, segons un estudi d' eBooking .

A l'àmbit internacional, el portal de reserves d'allotjaments ha conclòs que les destinacions que els espanyols visitaran amb més freqüència seran els viatges de proximitat o de curt radi.

A més, pronostica que el 2022 serà un estiu de "rècord" per al sector turístic, amb un nivell de reserves proper al 100%, ja que "s'ha recuperat la mobilitat internacional amb la progressiva retirada de les restriccions de mobilitat i frontereres a la pràctica totalitat del món".

La torre Eiffel, el Louvre i la basílica del Sagrat Cor a París; la plaça del Comerç i la torre de Belém a Lisboa; el Colisseu i el Vaticà a Roma; el Big Ben i el Palau de Buckingham a Londres són alguns dels llocs turístics que més volen visitar els espanyols.

Tot i això, des d' eBooking .com destaquen que els espanyols segueixen apostant majoritàriament per visitar destinacions nacionals i que les ciutats que més reserves acumulen per viatjar aquest estiu 2022 són, per aquest ordre, Madrid, Sevilla, Barcelona, València i Còrdova.