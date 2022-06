La 7a Cursa Aquopolis torna el proper diumenge dia 26 de juny | Aquòpolis

La 7a Cursa Aquopolis torna aquest diumenge i recorrerà cinc quilòmetres en la versió de carrera i dos quilòmetres en la versió caminada després de dos anys d'absència per la pandèmia.

La cursa s'emmarca en els actes que Aquopolis està organitzant per celebrar els 35 anys de la seva inauguració . Al llarg de l'estiu s'aniran anunciant noves propostes per celebrar aquest aniversari amb els visitants.



Tot allò recaptat a través de la Cursa es donarà a la Fundació Esclerósi Múltiple (FEM). A més, els participants tindran accés gratuït al parc aquàtic aquell mateix dia.



La cursa surt des del carrer Hipólito Lázaro (lateral de l'Aquopolis Costa Daurada) i acaba a la plaça que hi ha davant del parc aquàtic, a l'interior del qual es desenvolupa part de la cursa.

Els qui participin als 5 quilòmetres, a més de la entrada gratuïta a Aquopolis pel mateix dia de l'esdeveniment, s'enduran una samarreta tècnica i entrada gratuïta a Aquum Spa (vàlida per a un dia entre el 24 de juny i el 3 de juliol d'aquest any). A més, hi haurà una medalla per als nens i nenes fins a 12 anys. I també una samarreta tècnica per a les i els participants a la caminada.