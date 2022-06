La gent fa fotos d'una instal·lació artística del príncep hereu de l'Aràbia Saudita Mohammad Bin Salman Al Saud que es va instal·lar prop del cartell de Hollywood per commemorar el 3r aniversari de l'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi.| Ringo Chiu / ZUMA Press Wire / dpa

El tribunal turc que portava el cas de l'assassinat en 2018 del periodista Jamal Jashogi en l'Ambaixada de l'Aràbia Saudita a Istanbul ha abandonat el cas definitivament després d'enviar-ho a l'abril a una cort del regne saudita, ajudant així a descongelar les relacions entre Ankara i Riad.

Segons ha pogut saber l'agència de notícies DPA, el tribunal turc va prendre la decisió el passat 17 de juny, però no ha estat fins a aquest divendres quan ha informat a Gokmen Baspinar, advocat de la promesa de Jashogi, Hatice Cengiz, de nacionalitat turca.

A l'abril, les autoritats judicials turques van decidir traslladar a l'Aràbia Saudita el judici en absència dels 26 acusats per l'assassinat i desmembrar Jashogi, qui després d'entrar en l'Ambaixada saudita a Istanbul el passat 2 d'octubre de 2018 mai més es va saber d'ell.

Les restes del columnista del diari 'The Washington Post' no han estat oposats i els serveis d'Intel·ligència turcs i occidentals apunten al fet que l'ordre de matar-ho només podria provenir de les més altes esferes del regne saudita.

El procés judicial a l'Aràbia Saudita va concloure al setembre de 2020 quan, després del procés d'apel·lacions, van ser condemnades a penes de presó vuit persones, reduint així la pena de mort dictada al desembre de 2019 contra cinc d'elles.

La decisió s'ha pres cinc dies abans de la visita a Ankara, la capital de Turquia, del príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohamed bin Salman. Un moment "significatiu", ha valorat l'advocat de la difunta del periodista, que ha anunciat que tenen previst apel·lar la decisió la setmana vinent.

"El cas es portarà al Tribunal Europeu de Drets Humans si fallen les apel·lacions davant els tribunals turcs", ha fet saber Baspinar.

El president turc emmarca aquesta visita dins de la seva iniciativa per millorar les relacions amb Riad. Cal recordar que Erdogan va visitar l'Aràbia Saudita a l'abril, dins d'una gira per impulsar el comerç turc a la regió com a salvavides d'un país on la inflació ha superat el 70 per cent, una xifra que podria repercutir greument en les seves aspiracions de cara a les eleccions de l'any que ve.

També es dóna un context d'un canvi de postura de la comunitat occidental pel que fa a el regne saudita, com demostra la visita oficial a Riad que el president dels Estats Units, Joe Biden, té prevista al juliol, i en el qual també sostindrà converses amb el príncep hereu.