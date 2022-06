La segona jornada de vaga de TCP de Ryanair afecta 15 vols de vuit aeroports espanyols | @ep

La segona jornada de vaga dels tripulants de cabina de passatgers (TCP) de Ryanair està provocant retards en 15 vols de vuit aeroports espanyols a primera hora del matí, segons han assenyalat fonts sindicals.

Els sindicats USO i Sitcpla van convocar vaga per als tripulants de cabina de passatgers ( TCP ) per als dies 24, 25, 26 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol, a les deu bases de l'aerolínia a Espanya , Madrid, Màlaga, Sevilla, Alacant, València, Barcelona, Girona, Santiago de Compostel·la, Eivissa i Palma de Mallorca.

Així, fins a les 10.00 hi ha hagut 15 vols endarrerits, tant arribades com sortides, mentre que els aeroports de Girona i Eivissa no han patit afectacions.

ÚS espera que aquesta situació vagi a més al llarg del dia i demà, ja que "el sistema de màxim benefici de Ryanair , de deixar entre vol i vol el temps mínim indispensable, provocarà retards en cadena".

A més, el sindicat ha explicat que els retards es deuen, sobretot, a avions que no han arribat des de la base d'origen i no poden sortir en hora, a serveis mínims mal notificats oa personal que, pels retards, passaria d'hores de vol.

En aquest sentit, la secretària general d'USO-Ryanair, Lidia Arasanz, ha denunciat que "la companyia aèria està intentant trucar persones als seus descansos o fins i tot de baixa per cobrir vols mal notificats que els tripulants es neguen a fer si no figuren a la seva carta de serveis mínims”.

"Ja estan citant expedients disciplinaris treballadors que ahir es van negar a fer més serveis dels que constaven en les seves notificacions o que, per errors del seu programa informàtic, i que així està registrat, no van rebre la citació i, òbviament, no hi van anar “, ha afegit Arasanz.

La responsable d'USO confia que l' Audiència Nacional es pronunciï dilluns favorablement a defensar el seu dret de vaga", després que USO i Sitcpla anunciessin ahir la sol·licitud de mesures cautelaríssimes per impedir que es vulneri l'exercici del dret a vaga dels TCP de Ryanair davant les convocatòries previstes per als dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol.

A més, Arasanz ha acusat l'aerolínia de "saltar-se la legislació laboral a Espanya" i també ha lamentat que "als treballadors ens poden acomiadar si l'incomplim, però a l'empresa se la premia amb protecció absoluta a totes les seves atropelles".

"Exigim que tots els governs competents, des de Transports i Treball fins a les comunitats autònomes, deixin de mirar cap a una altra banda amb aquesta companyia i la facin complir la llei", ha afegit.