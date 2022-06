Bombers treballa en un incendi ja controlat a una nau industrial de Pallejà | @ep

Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un incendi en una nau industrial a Pallejà , estabilitzat a mitjanit i controlat des de dissabte a la matinada.

Fonts dels Bombers han explicat a Europa Press que es desconeixen les causes del foc i que els Mossos d'Esquadra encara no han obert cap investigació per determinar-les.

L'incendi va començar divendres al voltant de les 20.35 hores i no hi ha hagut cap persona ferida.