Desmantellat un magatzem de residus il·legal amb 2.919 bombones de butà a Montcada | @ep

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un magatzem de gestió de residus il·legal on hi havia 2.919 bombones de butà guardades "sense cap mesura de seguretat" a Montcada i Reixac , i han denunciat els tres arrendataris del solar per la seva presumpta relació amb els fets.

Les bombones de butà, de "procedència il·lícita", mantenien un 10% de gas al seu interior, i per això els denunciats tenien acumulats fins a 3.500 litres de gas en pèssimes condicions de seguretat, ha informat la policia catalana en un comunicat.

Un dels tres denunciats ja tenia antecedents previs per apropiació indeguda de bombones de butà, i aquesta vegada la policia catalana ha determinat que els tres investigats tenien intenció d'enviar-les a Nigèria per vendre-les com a articles de luxe.