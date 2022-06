El cervell dels joves es desconnecta de la veu de la mare a partir dels 13 anys, segons un estudi @ep

El cervell dels joves es desconnecta de la veu materna a partir dels tretze anys, segons es desprèn d'un informe elaborat per Stanford School of Medicine publicat a la revista Amei-Waece.

La investigació ha comptat amb una mostra de 46 nens entre set i setze anys que es van sotmetre a unes proves en què els autors van veure l'activitat cerebral.

A les proves, els nens i els adolescents escoltaven en enregistraments la veu de les seves mares i també les veus de dones desconegudes, amb l'objectiu d'observar-ne la reacció.

Els resultats van mostrar que les respostes dels adolescents i dels nens més petits eren “ totalment diferents ”. Així, en els més grans, les àrees de cervell que s'ocupen de la recompensa es van il·luminar més quan les veus eren desconegudes.

En el grup dels menors més grans també va ressaltar l'escorça prefrontal ventromedial, que es relaciona amb les interaccions socials.

A més, aquesta àrea cerebral està implicada en la presa de decisions emocionals, a causa de la possible participació en l'aprenentatge d'inversió afectiu, propensió al risc i la impulsivitat.

L?estudi apunta que una de les raons que el cervell de l?adolescent desconnecti de la veu de la seva progenitora es relaciona amb l?interès dels joves en un altre tipus de senyals socials, un canvi que es produeix al voltant dels tretze anys i, segons expliquen els experts, “és un procés sa i normal de maduració”.

La investigació, titulada ' A neurodevelopmental shift in reward circuitry from mother's to nonfamilial voices in adolescence ' (Un canvi de desenvolupament neurològic al circuit de recompensa de la mare a les veus no familiars a l'adolescència), va ser publicada pel Journal of Neuroscience .