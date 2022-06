Hesperia Tower | @ep

La situació econòmica que s'està vivint a Espanya està provocant estralls al sector empresarial. La pujada dels preus generalitzada està afectant també el gremi hoteler. De fet, els hotels estan registrant un augment dels costos en els darrers mesos. La patronal hotelera, Cehat , ha fet una estimació i situa l' increment de costos d'aquests establiments entre un 20% i un 30%.

Es tracta d'una forquilla que respon que l'augment dels costos "depèn de la tipologia de l'allotjament, i que hi ha una impossibilitat de traslladar-lo al preu per la dinàmica del mercat i la baixada de marges empresarials", asseguren fonts de la patronal hotelera consultades per Vozpópuli .

Entre les causes de l'increment del preu dels costos, les companyies apunten dos elements clau: l'electricitat i els aliments i begudes.

En aquesta línia, els establiments ressenyen que l'augment dels costos no només ve de la factura de la llum, sinó que també s'han encarit les matèries primeres que serveixen als seus restaurants, cafeteries o serveis de bufet.

Ipc

D'aquesta manera, les empreses hoteleres defensen que l'increment de preus que s'està registrant mensualment als seus establiments no és proporcional a l'increment dels seus costos, "cosa que repercuteix en els nostres marges", recalquen les mateixes fonts.

Amb tot, i en base a les dades de l' INE , només al maig els hotels han pujat els preus un 24,5% més respecte al mateix mes de l'any passat, i un 15% si ho comparem amb el mateix mes del període prepandèmia. En concret, segons l'última enquesta de conjuntura turística hotelera, els hotels van facturar al maig 95,3 euros de mitjana per habitació ocupada ( ADR ).

Amb l'arribada del primer estiu sense restriccions després de la pandèmia del coronavirus, s'espera un estiu que podria assolir nivells com el de l'any 2019. De fet, com recull l'INE, durant els cinc primers mesos del 2022 les pernoctacions s'han incrementat un 384 ,6% respecte al mateix període de l'any anterior,

La patronal considera, però, que la seva valoració cap a aquest període és “ agredolça ”. "La tendència és bona, les reserves estan arribant, s'està recuperant feina i facturació, però estem assistint a una escalada dels costos operatius", explicava fa uns dies el president de Cehat, Jorge Marichal.

Al seu parer, l'estiu del 2022 "serà molt millor, s'acostarà al del 2019 en l'aspecte comercial, però no en el dels costos de l'operativa. Estem patint els envits de la inflació en tot allò que consumim “, apuntava.