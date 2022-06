-Es redueix l'IVA sobre l'electricitat , que passa del 10% al 5%.

-Es reforça la protecció als grups més vulnerables . Augmenten en un 15% les pensions de jubilació i invalidesa no contributives (aproximadament 60 euros al mes). Es donarà una ajuda directa per a treballadors autònoms i aturats amb baixos ingressos. Es podrà sol·licitar fins al mes de juliol.

-Hi haurà un nou tribut per als ingressos extraordinaris de les empreses energètiques que obtinguin beneficis per l'alça dels preus. Entrarà en vigor l'1 de gener del 2023.

Aquest 30 de juny caducaven les mesures aprovades per l' Executiu fa tres mesos, com la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible (gasolina i dièsel) , i la intenció de l' Executiu era que les noves mesures es prolonguessin fins al 31 de desembre.

"Amb les mesures aprovades fa tres mesos i les d'avui contindrem en 3,5 punts l'IPC ", ha dit Sánchez. "Estem esmorteint l'efecte de l'alça de la inflació i la guerra , repartint-ho equitativament". "Aquesta guerra ha produït una extraordinària incertesa, que es manté a tot el món, i que ens porta a aprovar mesures addicionals", ha afegit.

Tot i això, des d' Unidas Podemos consideraven que la rebaixa de l' IVA era una mesura "insuficient" i la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, va elevar dilluns la pressió al PSOE per incloure propostes d' Unidas Podemos , com és el xec de 300 euros per a les famílies més vulnerables. Al final seran 200 euros.