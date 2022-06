Alberto Núñez Feijóo, president del Partit Popular | @ep

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez , de "copiar" les mesures del PP al nou paquet anticrisi, després del "varapal" de les eleccions d'aquest mes.

En compte de Twitter , el líder del PP ha destacat que "el Govern encerta en copiar les mesures del Partit Popular al Consell de Ministres per baixar l' IVA de la llum i ajudar els vulnerables", però ha lamentat que "s'equivoca a no anar més enllà”.

Per això, Feijóo ha demanat al Govern ajustar l' IRPF a rendes mitjanes i baixes, reduir la despesa del Govern "més cara de la història" i treballar per suspendre l'impost d'hidrocarburs i que "baixi així el preu de la gasolina tal com vam proposar".

Sánchez ha anunciat aquest dissabte un nou paquet de mesures fins al 31 de desembre per fer front a l'alça de la inflació derivada de la guerra a Ucraïna , que tindrà un cost de 9.000 milions, que s'eleva a 15.000 si se sumen les mesures en vigor fins ara i que ajudaran a contenir l'índex de preus de consum fins a final d'any en 3,5 punts.

Així, ha detallat que aquest nou paquet de mesures suposa un esforç extraordinari des del punt de vista pressupostari, superior a 9.000 milions, que es desglossa en 5.500 milions en despesa per protegir famílies i empreses i 3.500 milions en rebaixes fiscals.

D'aquesta manera, fins al final de l'any 2022 s'hauran invertit prop de 15.000 milions d'euros a protegir famílies i empreses més d'un punt del PIB espanyol.