La patronal catalana Foment del Treball ha considerat que el paquet de mesures anunciat aquest dissabte per pal·liar l'impacte de la inflació per la guerra a Ucraïna són "escasses per a les empreses, que pateixen forts increments de costos".

En un comunicat, ha considerat que moltes de les mesures recollides al paquet són "de caràcter pal·liatiu, enfocades gairebé exclusivament cap a les famílies, i amb pobra afectació sobre les empreses", que assegura que tenen poc marge de benefici, una mica poc sostenible a llarg termini.

Davant d'aquest diagnòstic, la patronal ha reclamat més ajudes per a les empreses perquè "sense aquestes ajudes difícilment es podrà continuar amb més minves de marges empresarials".

Ho reclama per evitar que, en cas que s'agreugin els efectes de la inflació sobre l'economia, "i amb polítiques monetàries més restrictives, es puguin donar afectacions en ocupació els propers mesos de caràcter significatiu".

També ha advertit que hagués calgut ampliar les ajudes amb mesures selectives cap als sectors més afectats i que passen per greus circumstàncies després de la crisi del Covid-19, "que ha debilitat financerament les empreses amb menys matalàs de resistència".

En matèria d'energia, ha considerat que "s'estan prenent mesures de manera conjuntural i caldria afrontar una reforma estructural" del sistema de fixació de preus al sector energètic ia la fiscalitat de l'energia per adequar-la a la nova realitat del mix energètic .

Per a la patronal, el context actual requereix accelerar els procediments administratius per al desenvolupament de la generació d'energia elèctrica de fonts renovables fotovoltaic i eòlic, especialment a Catalunya , “on a causa del fre administratiu no s'estan desenvolupant grans projectes per a la connexió a xarxa ni instal·lacions d'autoconsum industrial i domèstic".