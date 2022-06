David Pérez, conseller de Transports i Infraestructures de la Comunitat de Madrid, |@ep

El conseller de Transports i Infraestructures de la Comunitat de Madrid, David Pérez, ha criticat aquest dissabte la decisió del president del Govern, Pedro Sánchez, d'aprovar un paquet de rebaixes per al transport públic, i han denunciat que el fons aprovat per a les tarifes envaeix competències autonòmiques i no ha estat consensuat amb ells.

Pérez ha qualificat que la mesura aprovada és "conjutural, un pegat, que no serveix per intentar frenar l'escalada de preus des de l'arrel".

Alhora, ha afegit que són unes mesures que "no serviran ni per controlar aquesta escalada" ni per "alleujar la situació de l'economia de les famílies espanyoles".

Des del Govern regional creuen que la reducció de les tarifes aprovades un 50% suposaria que les comunitats autònomes hauran d'incrementar els impostos per poder finançar aquesta rebaixa.

El conseller ha recordat que el transport públic madrileny està "fortament bonificat" de manera íntegra per la Comunitat de Madrid en "més d'un 60%" i que els usuaris "amb prou feines van pagar un 40% el 2019, i un 30% el 2021 de mitjana del cost del servei".

David Pérez ha assegurat que allò aprovat pel Govern de la Nació "neix sense diàleg ni garanties financeres" i va dirigida a "condicionar" totes les administracions prestadors del servei de transport perquè les seves tarifes "es vegin reduïdes al marge de qualsevol criteri" professional, pressupostari o racional".

En aquest sentit, ha retret que no se'ls hagi sol·licitat des del Govern cap mena de dades o criteris que poguessin servir de base per a l'adopció de la mesura aprovada, a més de la, segons ells, "ocasió perduda" per part de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana d'Espanya, Raquel Sánchez, de convocar per primera vegada la sectorial de transports on "es podia haver plantejat" la mesura.

També, Pérez ha criticat que aquestes mesures poden afectar de manera "directa" els usuaris que tenen abonaments de caràcter anual que ja "han estat pagats", o bé, per l'exclusió dels títols de viatge senzills o d'un únic ús, que en alguns prestadors de serveis “són molt importants”.

"Ja està bé que facin anuncis i propaganda i després qui acaba pagant són les comunitats autònomes, exigim serietat, lleialtat, diàleg i els fons necessaris per aplicar qualsevol mesura que afecta totes les finances de les comunitats autònomes", ha afegit.

Des de l' Executiu Autonòmic aposten per la creació de bons socials o bonificacions tenint en compte la renda dels ciutadans i aplicant-se no només a les tarifes del transport públic sinó amb caràcter general. A més que l'"abaratiment" del transport públic suposa una mesura "molt parcial" per fomentar-ne l'ús".

Entre les noves mesures anunciades per Sánchez per pal·liar els efectes als espanyols a causa de la Guerra a Ucraïna , ia fi de fomentar l'ús del transport públic, figura una reducció a partir de l'1 de setembre del 50% del preu de tots els abonaments mensuals i de qualsevol tipus d'abonament d'empreses de transport estatal, com ara Renfe , i del 30% per als abonaments de les modalitats de transport que depenen d'ajuntaments i comunitats autònomes, descompte que poden ampliar amb recursos propis fins al 50%.