Un incendi a Arbeca crema 16 hectàrees de terreny agrícola | @ep

Un incendi a Arbeca ja ha cremat 25,06 hectàrees de terreny agrícola, i 15 dotacions dels Bombers de la Generalitat, una d'elles aèria, treballen per estabilitzar-lo.

Fonts dels Bombers han explicat a Europa Press aquest dissabte que el flanc esquerre del foc ja està estabilitzat i que els pagesos llauren amb normalitat, per la qual cosa estan treballant per controlar la part dreta.

Segons informen els Bombers en un tuit recollit per Europa Press , han rebut l'avís de foc a les 15.56 hores, i tenen com a objectiu protegir una granja propera que, per ara, es manté fora de perill malgrat la proximitat de les flames.