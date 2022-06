El 'Streamer' Ibai Llanos | @ep

Twitch tornarà a acollir el gran esdeveniment organitzat pel streamer Ibai Llanos . Arriba La Vetllada de l'Any 2 , en què l'atracció principal seran cinc combats de boxa. En la segona edició, la cita passarà a ser presencial i se celebrarà al Pavelló Olímpic de Badalona .

Deu participants pujaran al ring de boxa, sent un d'ells el cantant David Bustamante . La resta seran tots streamers/youtubers reconeguts al món d'internet. Repeteixen dues de la primera vetllada: Mister Jagger i Viruzz , que aleshores es van enfrontar l'un contra l'altre i ara tindran nous rivals.

La Vetllada de l'Any 2 va ser anunciada el mes de febrer passat i des de llavors l'hype ha anat creixent a passos de gegant. El camí per a l'organització no ha estat fàcil, amb un problema principal: la caiguda d'un dels participants. Es va tractar de l'actor Jaime Lorente , baixa pels seus compromisos a l'actuació. El seu substitut va ser, precisament, un Bustament que es reconeix a si mateix com a amant de la boxa des de fa dècades.

El que és La Velada en si arrencarà al voltant de les 19.00 hores. El tret de sortida el donarà quinze minuts abans l'artista espanyol Rels B i després arribarà el primer combat, el que enfrontarà Carola contra Spursito . El main event , el combat de boxa que tancarà l'esdeveniment, serà el Bustamante contra Jagger . Així queda l'ordre de baralles.

19:15 Carola vs. Spursito

20:15 - Paracetamor vs AriGameplays

21:00 - Momo vs Viruzz

21:50 - Luzu vs Lolito

22:30 - David Bustamante vs. Mister Jagger

23:00 - Final de l'esdeveniment

La Vetllada de l'Any comptarà amb molt més que només combats de boxa. Cinc grans artistes internacionals actuaran durant la tarda-nit al Pavelló Olímpic de Badalona: Rels B, Nicki Nicole, Duki, Quevedo i Bizarrap . El seu ordre serà el següent, i així quedarà el pla definitiu de l'esdeveniment.

17:30 - Catifa vermella i passi de streamers

18:45 - Actuació de Rels B

19:15 Carola vs. Spursito

19:45 - Actuació de Nicki Nicole

20:15 - Paracetamor vs AriGameplays

20:40 - Actuació de Duki

21:00 - Momo vs Viruzz

21:20 - Actuació de Quevedo

21:50 - Luzu vs Lolito

22:10 - Actuació de Bizarrap

22:30 - David Bustamante vs. Mister Jagger

23:00 - Comiat i final de l'esdeveniment

Cada combat tindrà un sol vencedor. en cas d'empat, els jutges s'han de reunir i valorar els punts qui ha fet més mèrits per ser declarat vencedor. Cada guanyador rebrà el cinturó de campió.

Els combats consistiran en tres rounds de tres minuts, en el cas dels hòmens, i de dos minuts, en el cas de les dones.

Tots els participants combatran amb totes les proteccions, inclòs el casc.

Hi haurà un àrbitre, que serà el mateix de l?any passat: Salvador Salvá. És un àrbitre professional i amb una dilatada carrera nacional i internacional. Tres jutges us acompanyaran, a més d'un delegat que vetllarà pel correcte desenvolupament de la competició.