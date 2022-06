Arxiu - Cues pel tall d´un carril de l´AP-7 al´alçada de Maçanet de la Selva en sentit Girona a causa d´un accident

La circulació de l' AP-7 a Agullana sud ha quedat tallada aquest dissabte a la tarda per un incendi a la vegetació del lateral de la via provocat per un vehicle avariat.

Un total de 23 dotacions dels Bombers de la Generalitat, cinc de les quals aèries, treballen per estabilitzar l'incendi, segons un tuit dels Bombers.

A causa de la incidència, s'ha obert un carril addicional i s'han habilitat desviaments cap a la sortida 2 de l'autopista en direcció a la N-2.