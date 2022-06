Més de 550 nens i joves amb discapacitat i sense participen en els campaments inclusius de l'ONCE | @ep

Més de 550 nens i joves amb discapacitat i sense participaran en els campaments inclusius de l' ONCE , que es reprenen aquest any després de la pandèmia sanitària.

Els campaments d'integració estan dirigits a estudiants de 6 a 17 anys, afiliats a l' ONCE o no afiliats que estiguin sent atesos pels serveis educatius de l'Organització. Així mateix, estan oberts a la participació de joves discapacitats: familiars directes, companys de classe o amics del mateix rang d'edat.

La iniciativa portarà per títol ' Descobreix el teu talent ', ja que els participants podran gaudir d'activitats relacionades amb la música, l'art, la literatura, les manualitats o el teatre, a través de les que descobriran i potenciaran les seves habilitats, sempre de la mà d'equips de monitors especialitzats de l' ONCE . El treball realitzat al llarg del campament serà mostrat en una gala final ' Got talent ', en què podran sentir-se autèntiques estrelles.

A més dels tallers artístics, hi haurà tota mena d'activitats programades com esports, excursions, vetllades nocturnes, activitats de multiaventura. A través de les activitats, l'ONCE pretén propiciar que els menors obtinguin una relació millor amb ells mateixos i amb el seu entorn, fomentant l'interès per la realització d'activitats grupals i la col·laboració en les tasques col·lectives, i potenciar la creativitat, l'autoestima, la autonomia i desenvolupament d'habilitats.