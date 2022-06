Ryanair | @ep

Dos vols han estat cancel·lats i 16 han patit retards aquest dissabte a l' Aeroport de Barcelona a conseqüència de la segona jornada de vaga dels tripulants de cabina de passatgers (TCP) de Ryanair .

Dels 16 vols endarrerits, 13 són arribades a la capital catalana i tres són vols de sortida, ha informat Unió Sindical Obrera en un comunicat.

Els sindicats Unió Sindical Obrera (USO) i el Sindicat Independent de Tripulants de Cabina de Passatgers de Línies Aèries (Sitcpla) van convocar vaga per als tripulants de cabina de passatgers per als dies 24, 25, 26 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol, a les deu bases de l'aerolínia a Espanya , Madrid, Màlaga, Sevilla, Alacant, València, Barcelona, Girona, Santiago de Compostel·la, Eivissa i Palma de Mallorca .

USO ha denunciat que Ryanair ha portat a la seva base de Màlaga tripulants marroquins per operar vols a Espanya durant la vaga de tripulants de cabina de passatgers ( TCP ), segons ha informat en un comunicat.

La secretària general d'USO-Ryanair, Lidia Arasanz, ha criticat que es tracta d'una operació "completament il·legal" per esquirolatge, ja que "és una vaga amb uns serveis mínims abusius per part de la companyia, denunciats a l' Audiència Nacional ".

A més, ha afirmat que aquestes tripulacions no estan donades d'alta a la Seguretat Social espanyola, "ni tan sols en un país de la Unió Europea , i estan operant vols amb sortida i arribada a Espanya ".

Així, el sindicat ha interposat una denúncia davant la Policia Nacional de l'Aeroport de Màlaga en què consta que s'han desplaçat cinc tripulants de cabina procedents de Marràqueix.

Quatre d'ells han operat FR2573, Màlaga-Santiago de Compostela, i estan programats per operar la tornada ( FR2574 ). Després, està previst que operin dos vols nacionals més: FR9107 i FR9108, Màlaga-Maó/Menorca-Màlaga. Un cinquè tripulant marroquí ha estat destinat a completar la tripulació del parell de vols Màlaga-Palma de Mallorca (FR5730 i FR5729).

A la denúncia interposada per USO es demana que es comprovi "la seva habilitació legal per operar com a TCP a Espanya i el seu permís de treball i residència".

A més, USO també ha intentat denunciar aquesta situació a l'Aeroport de Santiago de Compostel·la. Tot i això, la representant sindical ha estat derivada a Agència Estatal de Seguretat Àrea (Aesa).

"Ens han informat que l' Agència Estatal de Seguretat Aèria ha de ser informada de les tripulacions que operen cada vol i si aquestes tripulacions compleixen la legalitat. Una cosa que no tenim constància que Ryanair hagi notificat, doncs la il·legalitat, amb l'agreujant del context de vaga, és manifesta”, ha afegit Arasanz.