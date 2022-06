La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz | @ep

La vicepresidenta segona del Govern i líder d'Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha defensat que el nou decret anticrisi és una "eina sòlida" per frenar la pujada dels preus i subratlla que activaran amb celeritat l'impost extraordinari als beneficis caiguts del cel de les elèctriques.

Alhora, ha exalçat que les noves mesures incorporades, que recullen diverses propostes de l'espai confederal per millorar el decret, exemplifica que el Govern de coalició està "determinat a seguir al costat" de la gent i garanteix que continuarà treballant amb el president, Pedro Sánchez , per ampliar la protecció de la ciutadania.

Mitjançant les xarxes socials, la també titular de Treball ha destacat, després del vistiplau del Consell de Ministres a prorrogar i ampliar les mesures del pla de resposta als efectes socioeconòmics de la guerra d' Ucraïna , que el Govern "va arribar amb un mandat molt és clar: donar certeses i protecció a la gent en moments difícils”.

Per això, ha ressaltat a Twitter , les noves mesures són el camí adequat per contenir les conseqüències de la inflació a l'economia familiar.

També ha dit que la crisi "exigeix un esforç redistributiu que ha d'apel·lar també a les grans empreses energètiques" i, per això, activaran amb "celeritat un impost extraordinari que permetrà que els beneficis milionaris d'aquestes empreses es puguin sumar a la recuperació col·lectiva" .

Aquest tribut és una de les principals reivindicacions que Díaz ha traslladat en la negociació amb el seu soci de coalició, perquè considera que calia activar els treballs per elevar la càrrega fiscal de les sobreretribucions de les elèctriques.

També ha exalçat l'activació d'una mesura "excepcional", com és el xec de 200 euros per a les famílies amb ingressos inferiors a 14.000 euros a l'any, que ajudarà a "pal·liar" la situació. Una mesura una mica inferior quant a la proposta per l'espai confederal, que va plantejar cent euros més.

Díaz també ha explicat que l'alça als preus del combustible "obliga a ampliar" l'aposta per alternatives de transport públic i sostenible. En aquesta línia es desplega l'acord per rebaixar un 50% en abonaments de Renfe i del 30% en el preu dels abonaments de transport públic de les comunitats fins a finals d'any.

En aquesta línia, ha recordat que, amb el decret, tornen a congelar el preu de la bombona de butà, com ja van fer durant la crisi del coronavirus, i ha detallat que és una mesura que suposa un “suport important a moltes cases” del país, per "cuinar o obrir l'aigua calenta no suposi una despesa encara més gran".

Finalment, ha desglossat que s'estenen altres mesures clau com la prohibició d'acomiadaments motivats per l'alça energètica, la limitació al 2% de la pujada de lloguers en funció de l'IPC, o la pujada del 15% a l'Ingrés Mínim Vital. Serà una pujada del 15%.

"Les persones més vulnerables són sempre les més exposades a la crisi i és decisiu emparar la seva situació econòmica", ha proclamat per resumir que totes aquestes accions "tenen un propòsit molt ferm: ajudar les famílies, acompanyar-les i fer menys difícil aquesta crisi" .