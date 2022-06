El president de PIMEC, Antoni Cañete | @ep

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha instat els partits i polítics, tant a nivell nacional com autonòmic, a ser valents ia prendre les "decisions que, lamentablement, no s'estan prenent".

Ho ha dit en una entrevista de ' Cope Catalunya i Andorra ' aquest dissabte, en què ha demanat als governs "que dialoguin i que arribin a acords i consensos, perquè el pitjor que pot passar ara és que no es prenguin decisions".

En aquest sentit, Cañete ha recordat als governants que "no pot ser que unes minories condicionin els interessos generals", i ha assenyalat una sèrie d'oportunitats que, als ulls, s'estan perdent, com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona. Prat o els Jocs Olímpics d'Hivern 2030

Ha criticat Junts i ERC per no ser "capaces d'arribar a acords i consensos" sobre la creació del Quart Cinturó --la connexió entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès per la B-40-- una infraestructura que, segons la seva opinió , és d'interès general pel conjunt de l'Estat.

REFORMA LABORAL

A més, ha considerat que la reforma laboral pot ser "un miratge que no deixa veure tota la realitat sobre les contractacions", i ha alertat sobre la rigidesa del mercat laboral i la incertesa sobre allò que li depara a curt termini, en les seves paraules.

També ha assegurat que la setmana que ve el Congrés aprovarà una llei, proposada per Pimec. perquè cap empresa no pugui rebre diners públics si no està al corrent de pagament: "Si les empreses grans abusen de la seva posició de domini, és un risc per a l'economia", ha apuntat.

UNA TARDOR AMB "DIFICULTATS"

Ha advertit que la tardor que ve tindrà "moltes dificultats, perquè hi ha molts dubtes" sobre la situació del mercat econòmic, i ha dit que el preocupa que la bona marxa de sectors com el del turisme i la restauració en maquillatge la situació real del mateix, en les paraules.

"Al substrat de tot això hi ha una sèrie de problemes en sectors com l'automoció, amb més de 20.000 vehicles que no es poden servir per problemes en el subministrament de components o l'increment de preu de les matèries primeres", ha explicat.