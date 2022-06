El Govern estima que complementar la mesura costarà 22 milions d'euros @EP

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha qualificat de "populista" i de fàcil solució la baixada del preu dels abonaments del transport públic que depenen de l'administració estatal anunciada aquest dissabte pel president del Govern , Pedro Sánchez, i ha tornat a demanar el traspàs total de la gestió de Rodalies , per ser segons ell el que realment esperen els ciutadans.

En declaracions als periodistes aquest dissabte a la tarda a Sant Cugat del Vallès, ha sostingut que la Generalitat s'ha "compromès a complementar l'ajuda" fins a assolir el 50% de reducció en el cas dels abonaments de les modalitats de transport que depenen dels ajuntaments i de l'administració catalana, que el Govern ha fixat un 30%.

El Govern ha estimat que complementar la reducció per arribar al 50% de reducció suposarà per a la Generalitat un desemborsament de 22 milions d'euros, per això ha criticat que es tracta d'una mesura que el Govern ha pres "de manera unilateral", de la que l' Executiu català no estava informat i que afecta els comptes, ha dit.

"És important tenir un bon preu del bitllet, però és més important tenir un bon servei", ha argumentat, i ha afirmat que això no passarà fins que el Govern no traspassi la gestió de Rodalies a la Generalitat.

Per ell, "és decebedor continuar veient com el Govern de l'Estat no vol resoldre els problemes de fons a Catalunya" i pren mesures que ha titllat de quirúrgiques, i ha insistit que actualment el servei de Rodalies és un desastre, en les paraules.



Ha lamentat un "forat com a conseqüència de la pujada del preu de l'energia" per la guerra a Ucraïna , conformat per 170 milions d'euros de dèficit energètic, i ha dit que esperava que Sánchez anunciés aquest dissabte que el Govern se'n faria càrrec .

Preguntat per la intenció del Govern de presentar una proposició de llei per dissenyar un nou tribut que gravarà els beneficis de les empreses energètiques, ha sentenciat: "Ja van tard".